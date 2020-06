Senkrechtstart nach dem Absturz

Wenn im Sommer 2016 die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro stattfinden, dann werden wieder Österreichs Segler zu den Medaillenanwärtern zählen. So viel ist in der österreichischen Sportlandschaft schon zwei Jahre davor klar vorherzusehen.

Eine der größten Hoffnungen werden Thomas Zajac und Tanja Frank sein. Die beiden Wiener waren letzte Saison Nummer eins der Weltrangliste und sind jetzt Zweite. Bei der am Montag an der Côte d’Azur vor Hyères beginnenden Weltcup-Regatta zählen sie zu den Favoriten in der Nacra17-Klasse.

Blickt man fünf Jahre zurück, ist das als sportliches Wunder zu bezeichnen. Im März 2009 stürzte der damals 23-jährige Zajac in einer Wiener Kletterhalle aus zwölf Metern ab und brach sich zwei Lendenwirbel. "Ich habe mir nur gedacht: Ja nicht auf dem Kopf landen", erinnert sich der Segler. Dank seines gut trainierten Körpers hatte er keine Querschnittslähmung. "Einige Ärzte haben mir gesagt, dass ich den Sport vergessen kann. Ich habe mich dann nur von jenen behandeln lassen, die optimistisch waren."

Dennoch muss er wochenlang ein Gipskorsett tragen. Nach zehn Monaten kehrt Zajac ins Training zurück, Schmerzen werden zum Partner. "Aber beschweren darf ich mich nicht." Da vier Wirbel zusammengewachsen sind, muss Zajac mit Physiotherapie und speziellen Übungen seinen Körper pflegen. Probleme gibt es "nach mehreren Segeltagen oder bei langen Autofahrten."