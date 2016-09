Das Red Bull Sailing Team hat am Sonntag vor St. Petersburg die fünfte Station der Extreme Sailing Series auf Rang drei beendet. Nach vier Wettkampftagen mussten sich Roman Hagara, Hans Peter Steinacher und Co. mit 226 Punkten nur den Teams Alinghi (255) und Oman Air (249) geschlagen geben. Auch in der Gesamtwertung liegen sie auf Platz drei (52), hinter Oman Air (58) und Alinghi (53).

"Wir sind eines von nur zwei Teams, das in jedem Saisonrennen auf dem Podest war, das ist eine großartige Leistung", sagte Hagara. Die Serie wird von 22. bis 25. September auf Madeira fortgesetzt, danach folgen noch zwei weitere Rennen.