Sechs Fäuste für ein Olympia-Ticket

Nach den ersten internationalen Turnierteilnahmen und –Siegen geht es im Mai bei der Amateur-WM der Frauen in China um das begehrte Ticket. Dort muss die Osliperin unter die ersten vier Europäerinnen kommen, um das Erbe von Biko Botowamungu anzutreten, der 1988 als letzter Österreicher bei Olympia dabei war.

Trimmel, die beim Vorbereitungsturnier in Usti (CZE) Lospech hatte und in Runde eins nur ganz knapp an Vizeeuropameisterin Sandra Brügger aus der Schweiz scheiterte, gibt sich vor der WM optimistisch: "Bei einem Starterfeld von über 60 Teilnehmerinnen ist das keine leichte Aufgabe, aber eine, für die es sich zu kämpfen lohnt". Auch Bundestrainer Adolf Angrick glaubt an seine Boxerin: "Mit Nicole können wir dieses Projekt wagen. Sie hat Chancen und ist wettkampffest. Mit einer anderen Athletin hätte es in der kurzen Zeit keinen Sinn gemacht."

Der ehemalige Box-Staatsmeister Wolfgang Reiterer, der die Athletin fit für den Boxring gemacht und bei der Umstellung wertvolle Dienste geleistet hat, wird Trimmel ebenfalls nach China begleiten.