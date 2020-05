Schwimm-Höhepunkt in Schanghai

Für den Auftaktbewerb hat sich Blaha viel vorgenommen, auch wenn er gesteht: "Wenn ich mir nur eine Topleistung aussuchen darf, würde ich sie vom Drei-Meter-Brett nehmen." Von dort wird ab Montag gesprungen und - im Gegensatz zum Einer - auch bei Olympia 2012 in London. "Die Spiele sind bei mir immer im Hinterkopf", sagt Blaha. In China werden bereits an die zwölf Finalisten die ersten Olympia-Tickets vergeben, der Wiener zählt zu den Anwärtern.



" Constantin hat die breite Masse verlassen und ist in die Spitze Europas gesprungen", hatte OSV-Präsident Paul Schauer nach EM-Platz fünf von Blaha 2010 gesagt. Der Grund dafür liegt in seiner neuen Trainingsumgebung: Seit zwei Jahren studiert (Wirtschaft) und trainiert Blaha an der Universität in Arizona ( USA). "Die Athleten in meiner Trainingsgruppe gehören zu den besten der Welt und ich halte mit ihnen mit. Früher ging ich aufs Brett und wusste, dass ich einen außergewöhnlichen Tag brauche, um ins Finale zu kommen. Das ist heute anders."