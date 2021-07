Schwaigers nach 2. Sieg in K.o.-Phase

Die Niederösterreicherinnen Doris und Stefanie Schwaiger haben bei den Beach-Volleyball-Europameisterschaften in Kristiansand auch ihr zweites Spiel gewonnen und damit vorzeitig die K.o.-Phase erreicht. Niederlagen setzte es am Mittwoch hingegen für Barbara Hansel/ Sara Montagnolli und die Vize-Europameister Clemens Doppler/Matthias Mellitzer im ersten Gruppenmatch.



Die Schwaigers gaben sich im Schwestern-Duell mit den Sloweninnen Erika und Simona Fabjan wenig Blöße und gewannen 2:0 (16,20). Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Olympia-Fünften am Donnerstag auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Deutschen Jana Köhler/ Julia Sude. Hansel/ Montagnolli, die am Dienstag mit einem Sieg in das Turnier gestartet waren, unterlagen indes überraschend dem norwegischen Wildcard-Duo Rita Eritsland/Cindy Treland 0:2 (-14,-19). Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg bekommen sie es am Donnerstag mit den topgesetzten Sanne Keizer/Marleen van Iersel ( NED) zu tun.