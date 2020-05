Schilds Slalom-Start fix

Vor acht Wochen verletzte sich Marlies Schild beim Slalom-Training für den Weltcupbewerb im schwedischen Åre schwer: Innenbandriss im Knie – die Weltmeisterschaften in Schladming schienen für die beste Slalomfahrerin der Gegenwart gelaufen zu sein, noch ehe sie begonnen hatten.

Am Montag hatte die 31-Jährige in Hinterreit erstmals im steilen Gelände trainiert, nach einer weiteren Einheit am Dienstag kam das grüne Licht für das große Saisonziel der Saalfeldnerin. Schild hat als Titelverteidigerin einen fixen persönlichen Startplatz, auch darum konnte der Österreichische Skiverband entspannt die Comebackversuche der Lebensgefährtin von Benjamin Raich verfolgen und abwarten; das Quartett neben Schild war ja ohnehin schon nominiert.