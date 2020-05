Sandra Klemenschits mit Erfolg operiert

Sandra Klemenschits musste sich in Wien erneut einer Operation unterziehen - diese ging problemlos über die Bühne.



Vor einigen Jahren erkrankten sie und ihre Zwillingsschwester an Unterleibskrebs, dem Daniela am 9. April 2008 erlag. Sandra kehrte wieder auf die Tennisbühne zurück und wurde Österreichs beste Doppelspielerin.



Operiert wurde die 28-jährige Salzburgerin von Prof. Brigitte Schurz. "Sie zählt auf diesem Gebiet zu den Besten, Sandra ist bei ihr in absolut guten Händen", sagt Kurt Waltl, der die Zwillinge über Jahre begleitete und sich auch um deren Behandlungen kümmerte. Jetzt dürfen Sandra und er aufatmen: "Es war kein bösartiges Gewächs. Sandra ist vollkommen gesund."