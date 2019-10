Rugby-WM, Tag 32: Wales beendet Frankreichs Träume

Frankreich blieb auch nach dem Seitenwechsel offensiv, konnte aber nicht anschreiben, weil der eingetauschte Camille Lopez mit seinem Dropkick aus 30 Metern die Torstangen verfehlte. Und den nächsten Angriff stoppte Sébastien Vahaamahina - erst riss er im Gedränge in der walisischen Hälfte Wainwright mit dem Arm am Hals, dann knallte er dem Waliser den Ellbogen gegen den Kopf, eine klare Rote Karte in der 48. Minute.

Ein Weckruf für die Dragons, deren Angriffe aber noch nicht bis in die französische Malzone vordringen konnten, so mussten sie sich zunächst mit dem 13:19 durch einen Penalty-Kick von Dan Biggar begnügen. Die Bleus konterten mit Pick and Go in der walisischen 22-Meter-Zone, nach zwölf Phasen verlor Penaud an der rechten Seitenlinie nach Pass von Wakatawa den Ball nach vorn.

Ab der 58. Minute spielte Wales einige Minuten vor allem gegen den starken Maxime Médard, der ihre langen Bälle immer wieder abfing und zurückkickte und ihnen somit schon im Ansatz die Angriffe vermieste. 64. Minute: Wales mit Passspiel im Vorwärtsgang, bis sich der aufmerksame Yoann Huget einen Pass von George North griff. Es ging nun hin und her, die Fehlerquote auf beiden Seiten stieg, womit die Aktionen Stückwerk blieben. Wales hätte gern, doch die aufmerksame französische Defensive hatte die Partie im Griff.

In der 73. Minute kamen die Waliser immerhin bis an die Fünf-Meter-Zone der Bleus, George North verlor aber den Ball nach vorn, Scrum - und dann gelang ihnen doch der Try zum 18:19 durch Ross Moriarty (74.). Dan Biggar kickte zum 20:19. Und nun flatterten auch die Nerven von Maxime Médard: Einen Kick setzte der Routinier so weit, dass er hinter dem walisischen Malfeld vom Feld rollte, damit gab es Scrum auf der Mittellinie, den Franzosen lief die Zeit davon. Und nach 80:05 Minuten stand Wales im Semifinale.