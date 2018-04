Roger Federer plant sein Coemback in Stuttgart

Wie schon im Vorjahr lässt Roger Federer auch heuer wieder die Sandplatz-Saison aus. Unmittelbar danach will der Maestro wieder aufgeigen. Wie bekannt wurde, steht das Rasenturnier unmittelbar nach den French Open auf dem Turnierplan des 36-jährigen Schweizers. Turnierdirekor in Stuttgart ist der Österreicher Edwin Weindorfer, e/motion-Partner vom Wiener Turnierboss Herwig Straka.

Federer war auch in den beiden vergangenen Jahren in Stuttgart am Start. Im Vorjahr unterlag er in seinem Auftaktspiel dem Deutschen Tommy Haas, der mittlerweile seine Karriere beendet hat. 2016 setzte es im Halbfinale eine Dreisatz-Niederlage gegen Österreichs Topmann Dominic Thiem, der daraufhin das Turnier gewinnen konnte.