Rogan: Dämpfer, der Mut macht

Fünfter. "Nur" Fünfter im WM-Finale über 200 m Lagen. Markus Rogan ging in Schanghai also leer aus bei der Jagd nach seiner 33. Medaille bei einem Großereignis, die der 29-Jährige vor zehn Jahren in Fukuoka mit Silber begonnen hatte.



Trotzdem sorgte der Wiener mit diesem fünften Platz für die beste Leistung eines Österreichers bei dieser Langbahn-Weltmeisterschaft, von der die rotweißroten Schwimmer erstmals seit Barcelona 2003 ohne Medaille heimreisen werden.



In 1:58,14 Minuten durchpflügte Rogan vier Mal das Becken, auf den dritten Platz hinter den überragenden Amerikanern Ryan Lochte und Michael Phelps fehlten 45 Hundertstel. "Das Positive ist, dass ich nur knapp hinter Bronze bin", sagte Rogan. "Das Negative ist, dass ich knapp hinter Bronze bin." Und: "Manchmal hat man halt kein Glück und manchmal kommt noch Pech dazu."



Schon beim Start hatte Rogan eine Zehntel Sekunde liegen gelassen, nach der Delfin-Strecke war der Rückstand auf den bis dahin Führenden Phelps auf 1,24 Sekunden angewachsen. Der Rekord-Olympiasieger aus den USA bot dem Favoriten und Titelverteidiger Lochte in Folge ein packendes Duell um Gold und musste sich in 1:54,16 nur um 16 Hundertstel geschlagen geben. Der Drittplatzierte, der Ungar Laszlo Cseh, lag 3,69 Sekunden zurück. Eine Welt.