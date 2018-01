Rob Cross – ein Elektriker ist Darts-Weltmeister

Vor einem Jahr saß er noch daheim auf dem Sofa und schaute sich die Darts-WM im Fernseher an. Während Michael van Gerwen durchs Turnier stürmte und den Titel holte, sagte sich Rob Cross: "Ich will da auch spielen." Ein Jahr danach ist der Engländer die Sensation bei diesen Titelkämpfen, er hat im Semifinale Titelverteidiger Van Gerwen aus dem Bewerb geworfen. Und im Finale am Montag besiegte er Legende Phil Taylor mit 7:2. Zugleich ist Cross auch der erste WM-Debütant seit 2008, der es ins Endspiel geschafft hat.

Der 27-jährige Engländer Rob Cross arbeitete vor ein paar Jahren noch in seinem gelernten Beruf als Elektriker, daher kommt auch sein Darts-Spitzname: "Voltage" wird er genannt – Spannung. Erst 2016 entschied er sich, es als Profi zu versuchen. Am Montag gewann er 450.841,38 Euro.

Für Taylor war es das letzte Spiel seiner Karriere. Taylor hatte 1990 seine erste WM gewonnen. Im gleichen Jahr kam Rob Cross auf die Welt.

Foto: APA/AFP/TOLGA AKMEN