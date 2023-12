Richtigstellung betreffend das ÖOC

Wir haben in dem Artikel vom 2.7.2023 mit der Überschrift "Die nächste Eskalationsstufe in der Führungskrise des ÖOC" berichtet, dass der Vorstand und Präsident des ÖOC schon 2021 gewählt werden hätte sollen, dass aber wegen Corona die ÖOC-Führung die Funktionsperiode um zwei Jahre verlängert habe. In einem weiteren Artikel vom 3.7.2023 unter der Überschrift "Die Versammlung, die nach alle will und die nicht alle wollen" haben wir weiters berichtet, dass es im März 2017 die Wahl für die dritte Amtszeit von Dr. Karl Stoss gab, die sich der Vorstand aufgrund der Corona-Verschiebungen bis 2023 verlängerte.