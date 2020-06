Rekordjäger auf dem Laufenden

Während die schnellsten Herren in Wien den Rekord jagen, kommt es beim Marathon in London zu einer spektakulären Premiere. Doppelolympiasieger und Publikumsliebling Mo Farah läuft in seiner Heimatstadt erstmals die 42,195 Kilometer. Neben Farah laufen Weltrekordler Wilson Kipsang und Olympiasieger Stephen Kiprotich um den Sieg. Tempomacher in London ist niemand geringerer als der Äthiopier Haile Gebrselassie, der in den vergangenen Jahren in Wien den Halbmarathon absolvierte.