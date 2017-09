Der Slowake Peter Sagan hat als erster Radprofi den WM-Hattrick im Straßenrennen geschafft. Der Fahrer des Bora-Teams setzte sich am Sonntag bei den Titelkämpfen in Bergen nach 267,5 Kilometern im Sprint vor dem Lokalmatador Alexander Kristoff und dem Australier Michael Matthews durch. Zuvor hatte der 27-Jährige in Richmond und Doha triumphiert.