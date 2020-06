Edel-Helfer Eisel startet in seine 15. Saison

Als erster österreichischer Radprofi eines WorldTour-Teams startet Bernhard Eisel am Donnerstag in die Rennsaison. Der 33-jährige Steirer bestreitet im Trikot des Teams Sky den Auftakt der Serie auf Mallorca. Dort sind auch Daniel Schorn und Neuling Patrick Konrad an einigen Tagen für das Team Bora (2. Division) engagiert.

Während seine Kollegen wie Riccardo Zoidl, der bis Dienstag mit dem Trek-Team auf Mallorca trainierte, ab der kommenden Woche Rennen bestreiten, wird es für Eisel schon am Donnerstag Ernst. „Meine Form ist richtig gut“, sagte der Wahl-Klagenfurter, der im Februar erstmals Vater werden wird. Zuvor geht es für ihn noch zur Dubai-Tour und nach Katar.