Radausflug - in eine noch ferne Welt

Die Wiener Straße zwischen Perchtoldsdorf und Liesing an einem anderen Tag als Sonntag. Thomas Krag, der Miterfinder des Wunders von Kopenhagen, atmet tief – viel bleihaltige Luft der vorbeirauschenden Autos. Der Radstreifen ist nicht einmal einen Meter breit. Das Radland Niederösterreich erinnert ihn an die 70er-Jahre in Kopenhagen.

"Damals hat es bei uns langsam begonnen", erzählt Krag beim Radausflug mit dem KURIER. Inzwischen ist Kopenhagen die Welthauptstadt der Radfahrer. 50 Prozent aller Wege werden im Zentrum der dänischen Hauptstadt mit dem Fahrrad zurückgelegt.

Zeit für eine Gesprächspause! Denn auf der Wiener Straße riskieren Radler ihr Leben, wenn sie nebeneinander fahren und reden.