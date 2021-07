Queen und Prinz Philip eröffnen Spiele in London

Queen Elizabeth II. gibt nicht zum ersten Mal den Startschuss für Olympische Spiele. Als Oberhaupt des Commonwealth ist ihr diese Ehre bereits 1976 in Montreal zuteil geworden. Ihr Mann Philip hatte in ihrem Auftrag die Sommerspiele 1956 in Melbourne eröffnet. Die London-Spiele 1948 waren von Elizabeths Vater Georg V. eröffnet worden, Olympia 1908 in der britischen Hauptstadt von ihrem Großvater Edward VII.

Das Thema der Eröffnungszeremonie in London, die von Oscar-Preisträger Danny Boyle ("Slumdog Millionaire") inszeniert wird, lautet "Insel der Wunder" und soll inspiriert sein von William Shakespeares Theaterstück "Der Sturm".