Punktsieg für Boxer Marcos Nader

Nader brachte den Kampf über die Zeit, einstimmiger Punktsieg. Nespro, der die achte Niederlage im 26. Kampf kassierte, war mit dem klaren Ergebnis nicht einverstanden und verzog bei der Urteilsverkündung missbilligend das Gesicht. Durch starke erste Runden geht der Sieg des Wieners aber auch in dieser Deutlichkeit in Ordnung, obwohl er sich zum Ende hin etwas schwer tat. "Ich bin zufrieden. Es war nicht mein bester Kampf, aber in Anbetracht der kurzen Vorbereitungszeit ist das okay so", zeigte sich der kurzfristig für seinen Stallkollegen Henry Weber eingesprungene Nader erleichtert über den Sieg.



Im Hauptkampf des Abends verteidigte der Deutsche Marco Huck im Cruisergewicht seinen WBO-Weltmeistergürtel gegen den Argentinier Hugo Hernan Garay durch K.o. in der zehnten Runde.