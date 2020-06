Privilegiendebatte aus dem Weltraum

Als aktuelles Beispiel fällt der ehemaligen Nummer eins der Welt Branchenkollege Jürgen Melzer ein: "Er muss ebenfalls Geld für ein Leben nach der Karriere verdienen, er zahlt in rund fünfzehn Jahren genug Steuern, mehr als andere im ganzen Leben", sagte Muster. Zum Fall Baumgartner sagt der 45-jährige Steirer: "Meiner Meinung nach ist das auch Spitzensport, was er leistet."

Im österreichischen Steuergesetz ist der Begriff Sportler freilich genau definiert und besagt, dass nur solche, die einen Wettstreit gegen die Zeit oder gegen Menschen bestreiten, als Sportler gelten.

Heinz Jaitler, seit 26 Jahren Steuerberater des österreichischen Skiverbandes, kritisiert die Kritiker, zumal immer wieder der oberflächliche Eindruck entstehe, wonach Sportler generell nur 17 Prozent Steuern zahlen. Er nennt drei Argumente:

Erstens gelte der Erlass nur für Athleten, die in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben und mehr als 51 Prozent ihrer Wettkampf-Einsätze im Ausland haben.

Zweitens werden Skifahrern, die etwa in den USA gewinnen, schon vom US-Fiskus 25 Prozent des Preisgeldes abgezogen.

Drittens komme bei Leichtathleten oder Schwimmern, die nur monatelang im Ausland trainieren, der Erlass ebenso wenig zur Anwendung wie bei Fußballern. Letztere werden als Vereinsangestellte genau so zur Kasse gebeten wie jeder normale Arbeitnehmer auch.

Eingeführt wurden die Steuererleichterungen für Skiläufer erstmals in der Ära von Franz Klammer. Tatsächlich standen und stehen viele Profis nach Karriereende vor dem Nichts. " Armin Assinger oder Hansi Hinterseer sind nur die Ausnahmen", betont Jaitler.

Felix Baumgartner hat laut eigenen Angaben längst ausgesorgt und ist in die Schweiz umgesiedelt: "Dort gehst du zum Finanzminister, machst etwas aus, bekommst es schriftlich, und das hält. Der will gar nicht wissen, was du verdienst. Der will nur ein Mal im Jahr, dass du diese Summe zahlst. Und fertig", sagte er im Juli 2012 dem Standard.