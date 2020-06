Österreichs Handballer sichern sich das WM-Ticket

Österreichs Teamchef lächelte, obwohl seine Mannschaft mit einem Tor zurücklag. Galgenhumor? Keine Spur. Selbstsicherheit? Schon eher. 27:28 stand es aus Sicht der österreichischen Handballer, als ihr Coach, der Isländer Patrekur Johannesson, 14 Sekunden vor dem Ende die Auszeit nahm.

Ein letztes Mal noch ordnen, kurz beruhigen, den Blick schärfen. Ein Sieg war zu dem Zeitpunkt nicht nötig. Nur keine zwei Gegentreffer mehr. 14 Sekunden Hektik. Die Österreicher behielten den Überblick, glichen sogar noch aus. 28:28. Johannesson lächelte nicht mehr. Johannesson jubelte.

Das Remis im Play-off in Norwegen am Samstag genügte, um das Ticket für die WM-Endrunde im Jänner 2015 in Katar zu lösen. 28:26 hatte die österreichische Auswahl vor einer Woche das Hinspiel in Wien gewonnen.

Zum erst dritten Mal in der Geschichte nach 1993 und 2011 qualifizierten sich Österreichs Herren für ein WM-Turnier und bestätigten damit ihre Position in der erweiterten Weltspitze. Für die Generation um Kapitän Viktor Szilagyi ist es die vierte Teilnahme an einem Großereignis in den vergangenen sechs Jahren.

Genau diese Routine war es, die den Ausschlag in einem ausgeglichenen Duell gab. Die Österreicher starteten gut, hielten den rollenden Angriffen der jungen, athletischen Norweger stand und überstanden auch die heikle Phase in den letzten zehn Minuten, als die Gastgeber erstmals ausgleichen konnten.