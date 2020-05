Per Rad die Nordkette hinunter

Spätestens hier würde jeder Otto-Normal-Mountainbiker endgültig vom Sattel steigen, selbst die größten Adrenalin-Junkies geben am Road-Gap klein bei. Nicht Matthias Klotz, nicht dieser Downhill-Biker aus Leidenschaft. Er schätzt diese Passage sogar. "Am Road-Gap kannst du endlich einmal die Bremse loslassen."



Plötzlich kommt er dahergeschossen. Mitten aus dem Wald. Die Räder wirbeln Steine auf, sein Blick ist auf den Road-Gap gerichtet. Matthias Klotz bremst erst gar nicht, vor der Rampe tritt er sogar noch kräftig in die Pedale, um zu beschleunigen. Dann hebt er ab.



Als er schließlich weit unterhalb der Forststraße landet, staucht es ihn zusammen. Die Spezial-Federn an seinem Downhill-Rad können den Aufprall auf der steilen Wiese ein wenig dämpfen. Matthias Klotz bremst kurz ab, um einem Stein auszuweichen, der ihm im Weg liegt. Wenig später ist er schon wieder verschwunden. Zurück bleiben das bekannte Knacksen und Rattern. Und ein Kopfschütteln.