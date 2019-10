Peking-Finale live: Thiem gegen Tsitsipas um den Titel

Dominic Thiem greift am Sonntag nach seinem 15. Karriere-Titel. Der Weltranglisten-Fünfte setzte sich am Samstag im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Peking gegen Chatschanow durch. Bereits fix ist damit auch Thiems Teilnahme am Finalturnier der acht besten Saisonspieler.

Finalgegner von Thiem ist der 21-jährige Grieche Stefanos Tsitsipas. Gegen den Weltranglisten-Siebenten führt Thiem in den Duellen mit 3:2 und auf Hartplatz mit 2:1. Tsitsipas hat heuer in Estoril und Marseille (jeweils ATP-250) zwei seiner bisher drei Titel erobert, der Niederösterreicher hält bei drei Saisonerfolgen - in Kitzbühel (250), Barcelona (500) und Indian Wells (Masters-1000).