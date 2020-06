Paszek steht im Wimbledon-Viertelfinale

Mit im Gepäck hat Paszek die Hoffnung, als erste Österreicherin ein Grand-Slam-Semifinale zu erreichen und viel Selbstvertrauen. Neun Spiele hat die 21-Jährige in Folge gewonnen, darunter fünf Spiele beim Turniersieg von Eastbourne, nachdem sie zuvor 2012 nur zwei Spiele gewonnen hatte. "Ich gehe ganz anders auf den Platz. Ob es jetzt einmal 15:40 steht, ob man ein Rebreak bekommt. Das sind Momente, die man leichter wegsteckt."



Paszek ist aber nicht der einzige Vorarlberger Beitrag in einem Viertelfinale von Wimbledon: Der 38-jährige Doppelspezialist Julian Knowle schlug an der Seite des Italieners Daniele Bracciali die Argentinier Chela/Schwank 7:5, 7:5, 6:4.