Paszek muss in Charleston aufgeben

Tamira Paszek kommt auch 2013 nicht in die Gänge. Die 22-jährige Österreicherin hat am Montag auch beim Sandplatz-WTA-Turnier in Charleston ( USA) schon in Runde eins verloren. Die Vorarlbergerin gab im Match gegen die 18-jährige US-Qualifikantin Grace Min nach dem mit 3:6 verlorenen ersten Satz wegen einer Nackenverletzung auf. Paszek hat damit von ihren neun Partien in diesem Jahr nur eine - bei den Australian Open - gewonnen.