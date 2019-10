Paris-Masters live: Thiems Achtelfinale gegen Dimitrow

Mit seinem sechsten Sieg in Folge ist Dominic Thiem am Mittwoch ins Achtelfinale des Pariser Masters-1000-Tennisturniers eingezogen. Dort trifft er auf den Bulgaren Grigor Dimitrow. Der 28-jährige besiegte den Belgier David Goffin 7:5,6:3.

Der frühere Weltranglisten-Dritte Dimitrow ist im aktuellen Ranking die Nummer 27. "Er ist derjenige in jedem Turnier, den keiner haben will im Raster. So wie er spielt, sollte er dauerhaft in den Top Ten sein. Er kann an jedem Tag jeden einzelnen schlagen", so Thiem.