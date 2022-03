Parathlet Markus Salcher: "Mit Matthias Mayer verbindet mich einiges"

"Im Namen aller Athletinnen und Athleten verspreche ich, dass wir an den Paralympics teilnehmen und dabei alle gültigen Regeln respektieren und befolgen und uns einem Sport ohne Doping und ohne Drogen verpflichten, im wahren Geiste der Sportlichkeit, für den Ruhm des Sports und die Ehre unseres Teams."

Der paralympische Eid, vorgetragen von Markus Salcher, hallte im hell erleuchteten prunkvollen Saal der Hofburg nach.

"Normalerweise liegt mir das Reden, aber hier den Eid Wort für Wort wiederzugeben, war für mich auch eine neue Situation", sagte der zweifache Paralympics-Goldmedaillengewinner. Neu war auch die Umgebung. Erstmals in der Geschichte des österreichischen Paralympischen Komitees fand die offizielle Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wie bei den Olympioniken in der Hofburg statt.

"Das war ein großer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Eines ist schon klar: Der Para-Sport hat sich extrem weiterentwickelt. Heute kann man getrost von Leistungssport sprechen", sagte der Skirennfahrer, der seine übliche Lockerheit an diesem Tag in seinem Auto vor der Residenz ließ: "Ich war aufgeregter, als ich dachte!" Erlebnisse wie diese und seine bereits vierten Paralympischen Spiele in Peking (4. bis 13. März) "werden niemals zur Routine, auch wenn ich vieles aus der Vergangenheit mitnehmen konnte und mich weiterentwickelt habe".