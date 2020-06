Paralympics: Ein illustres Trio

Crew Die Segler werden nach Behinderung gemäß ihren Fähigkeiten klassifiziert. Die Gesamtwertung der drei Crewmitglieder muss unter 14 bleiben ( Reiger 6 IFDS-Punkte, Rath und Badstöber je 3). Aufgrund der verschiedenen Behinderungsgrade sind die Boote dementsprechend adaptiert.

Kurt Badstöber wurde 1966 in Wien geboren und arbeitet im Rathaus (derzeit Seminarorganisation). Er ist der Vorschoter auf der Sonar und seit 2010 im Team. Bei einem Motorradunfall 1997 verlor er den rechten Arm und das linke Bein.

Edmund Rath wurde 1961 in Graz geboren und wohnt in der Nähe von Hartberg, in Hirnsdorf. 1987 verlor er durch eine Böllerschussverletzung das Augenlicht. Der gelernte Elektrotechniker und Bioresonanz-Therapeut sitzt an der Großschot.

Sven Reiger wurde 1974 in Wien geboren, lebt aber seit seinem 10. Lebensjahr in Weiden am Neusiedlersee. Er ist selbstständig und betreibt in Jois, Kroatien und in der Steiermark eine Segelschule. Seit seiner Geburt fehlt ihm der linke Unterarm. Er steuert die Sonar in London.

Boot Die Sonar ist 7 m lang und 2,39 m breit, hat einen Tiefgang von 1,19 m und eine Segelfläche von 23,23 m².