Paralympics: Aus der Dunkelheit laufen

Als Pita Rondao Bulande zwölf Jahre alt war, wurde es dunkel um ihn. Der Bursche aus der Provinz Manica in Mosambik erblindete wegen einer Masernerkrankung. Mit der Dunkelheit kam die Isolation: Nachbarn und Verwandte verstießen das "verfluchte" Kind. Auch die Ärzte in dem viertärmsten Land der Welt konnten Bulande nicht helfen. Also musste sich der Jugendliche selbst helfen.

Bulande begann zu laufen.

Heute, sieben Jahre später, vertritt der 19-Jährige das Land, das ihn einst verstieß, bei den Paralympics in London. Er ist einer von nur fünf Athleten, die erstmals für Mosambik bei den Versehrtenspielen an den Start gehen. Bulande läuft heute schneller als die meisten Menschen mit Augenlicht. In 56,32 Sekunden bewältigt er die 400-Meter-Distanz. Den olympischen Rekord auf der Strecke stellte ein sehender Michael Johnson 1996 in Atlanta auf. Er benötigte 43,49 Sekunden. "Meine Mutter ist stolz, und ich bin nervös", sagt der schüchterne Mann mit der dunklen Sonnenbrille im Vorfeld der Spiele, die nächsten Mittwoch starten. Bulande trainierte fünf Mal wöchentlich, drei Stunden am Tag. An seiner Seite sind Partner, die den Blinden führen. Einer, der den Jugendlichen auf seinem jahrelangen Weg nach London ebenfalls begleitete, war Domingos Simeao Langa.