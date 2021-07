35 Millionen Euro für einen Beinahe-Salzburger

Im Sommer 2015 war Ousmane Dembele eigentlich schon so gut wie bei Red Bull Salzburg. Der 18-Jährige hatte sich das Stadion in Wals-Siezenheim, die Akademie in Liefering sowie das Trainingsgelände in Taxham angeschaut und zeigte sich mehr als angetan.

Mit dem französischen Nachwuchsteamspieler, der wie schon die Salzburger Top-Einkäufe Sadio Mane und Naby Keita von Red-Bull-Berater Gerard Houllier entdeckt worden war, waren sich die Salzburger Verantwortlichen schnell einig gewesen. Mit dessen Klub Stade Rennes kam man hingegen zu keiner Einigung – und das trotz wochenlanger, intensiver Verhandlungen.