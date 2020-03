Olympia-Verschiebung würde Japan mehrere Milliarden kosten

Absage steht im Raum

Zwar wird eine Komplett-Absage vom Internationalen Olympischen Komitee ( IOC) und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe derzeit nicht in Erwägung gezogen, trotzdem gibt es in Japan Schätzungen zu den Kosten: Makinio hat 7,8 Billionen Yen (65,9 Mrd. Euro) errechnet, Miyamoto 4,5 Billionen (38,21 Mrd. Euro).

Die Organisatoren in Tokio hatten am Montag bei einer Pressekonferenz die Bereitschaft signalisiert, die Spiele auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Japans Olympisches Komitee (JOC) stellt sich ebenfalls auf eine mögliche Verschiebung ein. "Wir müssen eine Verlegung in Betracht ziehen, wenn wir die Sicherheit der Athleten berücksichtigen", sagte JOC-Präsident Yasuhiro Yamashita. Eine solche Maßnahme würde "Zugeständnisse von vielen Leuten" erfordern. "Es wäre sehr hart", fügte Yamashita hinzu.

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hat sich eine vierwöchige Deadline für eine definitive Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der Sommerspiele in Tokio gesetzt. In einer persönlichen Email wendet sich Präsident Thomas Bach direkt an die Athletinnen und Athleten. Er wirbt für Verständnis und schilderte den Zwiespalt, in dem das IOC und die japanischen Organisatoren stecken.