Olympia: Briten casten Handball-Team

Für 80 Prozent aller Briten ist das Wort " Handball" immer noch das Handspiel beim Fußball - aber das soll sich spätestens mit den Olympischen Spielen ändern. "Langsam kommen wir in der Öffentlichkeit und in den Medien an", sagte Paul Goodwin, der Generalsekretär des britischen Handballverbandes nach dem olympischen Sechsnationen-Testturnier, das am Sonntag von Österreichs Frauen gewonnen worden ist. Goodwin ist einer der Pioniere in Großbritannien - und er ist der Vater des Projekts "Von null auf 100".



Als London 2005 den Zuschlag für die Olympischen Spiele 2012 erhielt, begann Goodwins Mission. Ein paar Studenten aus Mitteleuropa spielten seinerzeit auf der Insel Handball. Mit der Olympia-Vergabe nach London mussten Goodwin und seine Mitstreiter eine Männer- und eine Frauen-Nationalmannschaft aufbauen - aus dem Nichts.