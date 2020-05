Olympia 2018: Tag der Entscheidung

- 45 Minuten lang durften die drei Bewerber beim IOC-Hearing im Mai in Lausanne ihre Kandidaturen präsentieren. Annecy hinterließ damals den schlechtesten Eindruck, weil französische Olympiagegner vor dem IOC-Sitz demonstrierten.



- 68 Minuten soll 2018 die Fahrt mit dem Superschnellzug von Südkoreas Hauptstadt Seoul in die Skiregion Pyeongchang dauern.



- 92 Prozent der Bevölkerung von Pyeongchang haben sich in einer Umfrage für die Olympischen Spiele ausgesprochen. In Bayern ist die Begeisterung diskreter (53 Prozent), in Annecy ist jeder zweite gegen Olympia.



- 94 Hektar Wald müssten in Südkorea wegen Olympia gerodet werden. In Frankreich wird mehr Wert auf die Umwelt gelegt: In Annecy stehen nur 18 Hektar Wald im Weg.



- 95 Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) stimmen in Durban über die Vergabe ab.



- 119 Seiten umfasst der technische Bericht der Evaluierungskommission.



- 1963 wurde João Havelange Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC). Der 95-jährige Brasilianer nahm 1936 als Schwimmer an den Hitler-Spielen in Berlin teil und war 24 Jahre Präsident der FIFA (1974 bis 1998). In Durban fehlt der Langzeit-Funktionär wie fünf weitere Mitglieder aber krankheitsbedingt.



- 4810 Meter ist der Mont Blanc hoch, an dessen Bergmassiv Annecy liegt. Daher meinte Bewerbungschef Beigbeder: "Wir sind keine Mega-Stadt, die sich Berge mieten muss." Das war eine Stichelei gegen München.



- 145.000 Euro hat Michael Payne laut Abrechnung für die erfolglose Bewerbung aus Salzburg bekommen. Der britische Schwiegersohn von Ex-IOC-Boss Samaranch war mit London und Rio de Janeiro erfolgreich und macht nun Lobbyismus für München.



- 33.000.000 Euro kostete allein die Münchner Bewerbung. Sechs Millionen stellte die öffentliche Hand zur Verfügung.



- 963.000.000 Dollar sind die TV-Rechte für die Winterspiele 2018 wert. Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber den kommenden Spielen 2014 in Sotschi (775 Millionen Dollar). Für die TV-Rechte für die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro kassiert das IOC 1,23 Milliarden Dollar.



- 1.500.000.000 Euro verschlingt der Veranstaltungsetat von München. Weitere 1,5 Milliarden Euro würden in die Infrastruktur investiert werden. Ein Schnäppchen, verglichen mit dem koreanischen Großprojekt.



- 4.350.000.000 Euro sind den Südkoreanern die Winterspiele 2018 wert. Allein die Skiregion Alpensia kostet knapp eine Milliarde Euro.