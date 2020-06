Oliver gewann WM-Gold im Hürdensprint

David Oliver hat am Montag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Moskau WM-Gold über 110 m Hürden in der neuen Jahresweltbestzeit von 13,00 Sekunden vor seinem US-Landsmann Ryan Wilson (13,13) gewonnen. Bronze ging an den Russen Sergei Schubenkow (13,24), der damit einen Dreifacherfolg der Vereinigten Staaten verhinderte. Titelverteidiger Jason Richardson wurde Vierter, Weltrekordler Aries Merritt (beide USA) Sechster.