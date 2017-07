Österreichs Tennis-Herren im Aufschwung

Wimbledon-Achtelfinalist Dominic Thiem hat sich wie erwartet in der am Montag veröffentlichten Tennis-Weltrangliste um einen Platz auf Position sieben verbessert. Der 23-jährige Niederösterreicher hat damit seine bisher beste Platzierung egalisiert. Im Race-to-London-Ranking liegt Thiem hinter Rafael Nadal und Wimbledon-Sieger Roger Federer weiter auf dem starken dritten Platz.

Federer selbst verbesserte sich um zwei Plätze auf den dritten Rang. Der ihm unterlegene Finalist, Marin Cilic, blieb unmittelbar vor Thiem Sechster. Der Kroate weist auf den Österreicher aber 1.045 Zähler Vorsprung auf. Sebastian Ofner, der aus der Qualifikation heraus sensationell in die dritte Wimbledon-Runde vorgedrungen war, schaffte eine Verbesserung um 61 Plätze an die 156. Stelle.

Österreichs Wimbledon-Finalist Oliver Marach verbesserte sich um 16 Ränge auf Position 20 im Doppel-Ranking, gemeinsam mit Mate Pavic, 18. der Rangliste, nimmt er im Kampf um ein Ticket beim Saisonfinale der besten acht Teams aktuell den elften Platz ein.

Pliskova neue Nr. 1

Bei den Damen gab es die bereits erwartete Rochade an der Spitze: Die Tschechin Karolina Pliskova übernahm erstmals den Tennis-Thron von der Deutschen Angelique Kerber, die auf Platz drei zurückgefallen ist. Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza sprang von Platz 15 auf den fünften Rang, Finalistin Venus Williams sorgte als Neunte dafür, dass eine Williams in den Top Ten bleibt. Ihre Schwester Serena, die aufgrund ihrer Schwangerschaft momentan pausiert, fiel vom vierten auf den 15. Rang.

HERREN:

1. (1) Andy Murray (GBR) 7.750 Punkte

2. (2) Rafael Nadal (ESP) 7.465

3. (5) Roger Federer (SUI) 6.545

4. (4) Novak Djokovic (SRB) 6.325

5. (3) Stan Wawrinka (SUI) 6.140

6. (6) Marin Cilic (CRO) 5.075

7. (8) Dominic Thiem (AUT) 4.030

8. (9) Kei Nishikori (JPN) 3.740

9. (7) Milos Raonic (CAN) 3.310

10. (11) Grigor Dimitrow (BUL) 3.160

Weiter:

125. (130) Jürgen Melzer (AUT) 429

132. (144) Gerald Melzer (AUT) 417

156. (217) Sebastian Ofner (AUT) 357

268. (275) Michael Linzer (AUT) 190

Race (Top 8 bei World-Tour-Finale in London/12. bis 19.11.):

1. Nadal 7.095

2. Federer 6.545

3. Thiem 3.345

4. Wawrinka 3.150

5. Cilic 2.905

6. Zverev 2.710

7. Djokovic 2.585

8. Murray 2.290

9. Dimitrow 1.925

10. Tomas Berdych (CZE) 1.905

Doppel: 1. (3.) Marcelo Melo (BRA) 9.220 - 2. Henri Kontinen (FIN) 7.940 - 3. John Peers (NZL) 7.620 - 4. Lukasz Kubot (POL) 7.410

Weiter: 20. Oliver Marach 3.015 - 43. Alexander Peya 1.770 - 77. Julian Knowle 1.118 - 78. Philipp Oswald (alle AUT) 1.117

Race: 1. Kubot/Melo 6.160 - 2. Kontinen/Peers 4.070 - 3. Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA) 3.020

Weiter: 11. Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) 1.950

DAMEN:

1. (3) Karolina Pliskova (CZE) 6.855

2. (2) Simona Halep (ROU) 6.670

3. (1) Angelique Kerber(GER) 5.975

4. (7) Johanna Konta (GBR) 5.110

5. (15) Garbinee Muguruza (ESP) 4.990

6. (5) Elina Switolina (UKR) 4.935

7. (6) Caroline Wozniacki (DEN) 4.780

8. (8) Swetlana Kusnezowa (RUS) 4.500

9. (11) Venus Williams (USA) 4.461

10. (10) Agnieszka Radwanska (POL) 3.985

Weiter:

162. (179) Barbara Haas (AUT) 327

271. (285) Julia Grabher (AUT) 179

518. (403) Tamira Paszek (AUT) 52