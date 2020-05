Österreichs Sportler und die Politik-Karrieren

Aber auch andere Sportler suchten ihr Glück in der Politik: So war die ehemalige ORF -Moderatorin Ingrid Turkovic-Wendl , die in den 1950er-Jahren als Eiskunstläuferin EM-, WM- und Olympia-Medaillen sammelte, von 2002 bis 2006 ÖVP-Abgeordnete. Hürdensprinter Elmar Lichtenegger saß – trotz Dopingsperre – für FPÖ und BZÖ im Nationalrat; Schwimmerin Vera Lischka zog via SPÖ-Liste in den oberösterreichischen Landtag ein; Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein warf in Körbe in der Basketball-A-Liga; Schwimmer Dinko Jukic ( ÖVP) und Wasserspringerin Anja Richter ( SPÖ) versuchten sich mit mäßigem Erfolg bei den Wiener Landtagswahlen 2010.

Und dann war da ja noch Toni Sailer, der 2004 mit dem Gedanken gespielt hatte, Bürgermeister von Kitzbühel zu werden, es sich dann aber doch noch aus Zeitmangel anders überlegte.