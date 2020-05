Österreichs erfolgreichste Radrennfahrerin

Christiane Soeder, 34 Jahre

Geboren: 15. Jänner 1975 in Remscheid/ Deutschland

Seit Juli 2003 Österreicherin

Wohnort: Wien

Größe/Gewicht: 1,73 m/59 kg

Familienstand: Ledig; Partner Ex-Leichtathlet Bernhard Richter

Verein: Cervelo-Lifeforce-Pro-Cycling (SUI) bzw. Uniqa Graz (nat.)

Trainer/Betreuer: Thomas Campana, Jiri Miksik, Ludwig Kronfuß

Beruf: Ärztin

Hobbys: Inlineskaten, Musik, Wandern

Homepage: www.christiane-soeder.com



Größte Erfolge:

* WM-Silber 2008 in Varese im Einzelzeitfahren

* WM-Bronze 2007 in Stuttgart im Einzelzeitfahren

* Olympia-Vierte 2008 in Peking im Straßenrennen

* Olympia-Siebente 2008 in Peking im Einzelzeitfahren

* Siegerin der Olympia-Generalprobe 2008 im Zeitfahren (GP Suisse)

* Gesamtsiegerin Geelong-Tour und Grand Boucle 2008

* Fünffache Staatsmeisterin im Einzelzeitfahren (2004 bis 2008)

* Staatsmeisterin 2006, 2009 (Straße)

* Staatsmeisterin 2007, 2008 (Kriterium)

* Auszeichnung: Radsportlerin des Jahres 2007