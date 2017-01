Österreich verlor gegen Deutschland klar

Im dritten Jänner-Testspiel musste Österreichs Herren-Nationalteam mit einem 16:33 in Kassel gegen Europameister Deutschland die dritte Niederlage hinnehmen. Dabei erwischte die ÖHB-Auswahl gegen die Hausherren, für die es die Generalprobe für die WM in Frankreich war, einen guten Start. Ein spielfreudiger Nikola Bilyk führte Österreich mit fünf Toren in neun Minuten zu einer 6:3-Zwischenführung.

Doch dann setzte sich die Klasse des deutschen Favoriten durch, die zweite Hälfte verlief auf einer schiefen Ebene. Denn nach dem Seitenwechsel konnte sich Österreich sowohl offensiv als auch defensiv kaum mehr durchsetzen. Für die Mannschaft von Patti Johannesson, die nicht für die WM qualifiziert ist, geht es mit einem Drei-Nationen-Turnier in der Südstadt weiter, bei dem es am Donnerstag gegen Tschechien und am Samstag gegen die Schweiz geht.