ÖFB-Cup: Der ewig junge Jantscher gegen den ältesten Klub

Im Sommer läuft sein Vertrag bei Sturm aus, ob Graz somit seine letzte Karriere-Station ist, kann und will er gar nicht sagen. „Wir führen Gespräche, Sturm ist mein erster Ansprechpartner.“ In Österreich kommt für ihn derzeit kein anderer Klub als Sturm in Frage. Einigt man sich nicht auf einen neuen vertraglichen Doppelpass, dann würde er einen abermaligen Wechselpass ins Ausland nicht ausschließen.

Vielleicht irgendwann auch über den ganz großen Teich, wer weiß. „Ich habe keinen Stress, oft geht es im Fußball sehr schnell. Durch die Corona-Pandemie ist derzeit eben viel in Schwebe, da kann ich auch die Perspektive des Klubs gut verstehen.“

Gegen die Vienna möchte Sturm der Favoritenrolle gerecht werden und ins Halbfinale einziehen.