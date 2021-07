Ö-Tour: Van Zyl siegt in Matrei

Der Südafrikaner Johann van Zyl hat am Donnerstag die 5. Etappe der Österreich-Radrundfahrt gewonnen. Der 24-Jährige rettete er auf der ansteigenden Zielgeraden in Matrei in Osttirol sechs Sekunden Vorsprung auf das heranbrausende Hauptfeld über die Linie. Bester Österreicher wurde Clemens Fankhauser auf Rang sieben.

An der Gesamtklassement-Spitze gab es nach dem Hochgeschwindigkeits-Teilstück mit 47,2 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit keine Veränderungen. Die Österreicher Gregor Mühlberger (9.) und Stefan Denifl (11.) machten wegen der Aufgabe eines Konkurrenten aber je einen Platz gut. In Führung liegt vor der Königsetappe weiter der Tscheche Jan Hirt ( CCC) zwei Sekunden vor dem Belgier Jan Hermans ( BMC) und drei vor Dobratsch-Sieger Victor de la Parte ( ESP/Team Vorarlberg).

Nach dem Start der Flachetappe (175 km) am Faaker See ging es bei erstmals angenehmen Temperaturen und Rückenwind vorbei am Ossiacher und Millstätter See mit stetigem Rückenwind durch das Drautal Richtung Osttirol. Zunächst gab es eine sechsköpfige Ausreißergruppe, die aber bald wieder gestellt wurde. Vor der Tiroler Landesgrenze rissen dann Lukas Pöstlberger (Tirol Cycling), der Deutsche Grischa Janorschke (Team Vorarlberg) und Van Zyl aus dem südafrikanischen MTN-Qhubeka-Rennstall aus.