Ö-Tour: Hermann Pernsteiner Zweiter auf Kitzbüheler Horn

Einmal mehr zeigte Bahrain-Merida am Montag Stärke: Das World-Tour-Team um den Sportlichen Leiter Harald Morscher kontrollierte auch auf der dritten Etappe der 70. Österreich-Rundfahrt von Kufstein zum Alpenhaus am Kitzbüheler Horn das Geschehen im Hauptfeld, weshalb zunächst eine sechsköpfige Ausreißergruppe davonfahren konnte – und taktisch perfekt noch vor Kitzbühel wieder eingeholt wurde.

Ungewöhnlich: Der Gesamtführende Giovanni Visconti führte im Roten Trikot einen 30-köpfigen Pulk die Mautstraße zum Ziel hinauf an (7,6 Kilometer, bis zu 23 Prozent Steigung), an seinem Hinterrad sein Kapitän Hermann Pernsteiner, auch dies ein Ausdruck der Stärke. Und die Konkurrenz war beeindruckt: Niemand traute sich zu attackieren. Bis endlich der Schweizer Matteo Badilatti (Vorarlberg-Santic) vier Kilometer vor dem Ziel für Dynamik sorgte.

Bis zur Zwei-Kilometer-Marke hatte der Niederösterreicher Pernsteiner noch einen Helfer, dann musste er den Belgier Ben Hermans (Israel Cycling Academy) ziehen lassen und wurde schließlich mit acht Sekunden Rückstand Zweiter; neun Sekunden liegt er nun in der Gesamtwertung hinter Hermans auf der zweiten Position. „Er hat ein bissl zu früh für mich attackiert“, gestand Pernsteiner, „aber vielleicht kann ich morgen ein wenig Kraft sparen und dann am Mittwoch am Glockner die nächste Attacke starten.“

Mehr als ein Minute verlor Riccardo Zoidl (Felbermayr-Simplon Wels), dem es „nicht super-super gegangen ist, aber es war o.k.“, der Oberösterreicher ist nun Gesamtzwölfter (+1:13). Mit den Schweizern Patrick Schelling und Marco Badilatti hat Vorarlberg-Santic die Plätze vier und fünf besetzt.