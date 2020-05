Ö-Tour: Gipfelsturm eines 23-Jährigen

Eine Krone gibt es zwar nicht für diesen König, eine gewisse Freude konnte Alexandre Geniez aus Rodez in Südfrankreich dennoch nicht verbergen: Der 23-Jährige von Skil-Shimano reihte sich auf der vierten Etappe der Österreich-Rundfahrt mit seinem Ritt auf dem Abschnitt von Heiligenblut hinauf zum Hochtor in die Riege der Glocknerkönige ein, er wird daher künftig in einem Atemzug mit Frank Vandenbroucke, Daniele Nardello, Maurizio Vandelli oder Ivan Basso genannt werden.



Freilich konnte sich Geniez auch bei seinem Fluchtgefährten Martin Kohler bedanken: Der Schweizer aus dem BMC-Team verzichtete auf Attacken. Dem Streckenrekord für die 14 Kilometer lange Kletterei mit 1400 Metern Höhendifferenz wurde das Duo aber nicht gefährlich; Geniez und Kohler verloren rund acht Minuten auf die Bestmarke von Beat Zberg (48:37 Minuten). Gewonnen hat hingegen David Wöhrer - der 21-jährige Tyrol-Fahrer passierte das Hochtor als Dritter und zeigte wie schon am Dienstag auf. Mit der Gesamtwertung aber hatte all das nichts zu tun, zu weit liegen die Protagonisten der ersten Rennhälfte in Klassement zurück.