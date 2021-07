De la Parte gewinnt auf dem Dobratsch

Der Spanier Victor de la Parte hat am Mittwoch die vierte Etappe der Österreich-Radrundfahrt gewonnen. Der Profi vom Team Vorarlberg setzte sich auf dem mit 210,2 km längsten Teilstück der 67. Auflage von Stift Rein/ Gratwein zur Bergankunft auf dem Dobratsch vor dem Tschechen Jan Hirt durch, der nun Spitzenreiter ist. Hinter diesem Spitzenduo wurde der Belgier Ben Hermans Etappendritter.

Als bester Österreicher landete Gregor Mühlberger auf dem neunten Platz. Der Tiroler Stefan Denifl wurde mit rund einer Minute Rückstand Zwölfter. Die fünfte Etappe am Freitag führt am Donnerstag von Drobollach über 175 km nach Matrei in Osttirol, ehe am Freitag die 166,3 km lange Königsetappe von Lienz über den Großglockner mit der Bergankunft auf dem Kitzbühler Horn folgt.