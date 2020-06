Nur Landertinger konnte überzeugen

Mit einer starken Leistung ist Emil Hegle Svendsen in den Biathlon-Einzel-Weltcup gestartet. Der vierfache Olympiasieger aus Norwegen absolvierte den 20 km-Bewerb in Östersund in 53:25,6 Minuten und blieb in den vier Schießen als einziger Athlet fehlerfrei. Bester Österreicher wurde Dominik Landertinger, der mit zwei Fehlern Siebenter (+2,44,2 Min.) wurde.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten bei windigen Bedingungen mit je einem Fehlschuss und großem Rückstand der Ukrainer Sergej Semenow (+1:17,6) und der Tscheche Michal Slesingr (+2:08,3) . Für die weiteren ÖSV-Biathleten gab es wegen zu vieler Fehlschüsse und also Strafminuten keine Spitzenplätze. Neben Landertinger konnten sich noch Tobias Eberhard (31./5 Fehler) und David Komatz (36./4 Fehler) in den Weltcuppunkterängen klassieren. "Heute ist auf der Strecke einfach nichts weitergegangen. Es war von Beginn an ein brutaler Kampf", rekapitulierte Landertinger.

Lediglicher auf der letzten Runde habe er mit Ole-Einar Björndalen mitlaufen können. "Da ist es mir gelungen, etwas Druck machen. Mit der Schießleistung bin ich sehr zufrieden."