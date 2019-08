Niederlagen zum Start: Doppler/Horst und Co. unter Druck

Im Match gegen das vorzeitige Aus warten auf die ehemaligen die aktuellen Vizeweltmeister Clemens Wickler/ Julius Thole, die überraschend gegen ihre deutschen Landsmänner Lars Flüggen/ Nils Ehlers den Kürzeren zogen. "Jetzt heißt es Vollgas geben, verlieren ist verboten. Das wird sicher ein heißes Match", blickte Doppler auf das Abendmatch (18.45 Uhr) voraus.

Titelverteidiger zu stark

Das Wildcard-Team Ermacora/Pristauz hielt gegen die Wien-Titelverteidiger Anders Mol/Christian Sörum im ersten Satz lange mit, schlussendlich war gegen die norwegischen Seriensieger beim 0:2 (-18,-10) aber kein Kraut gewachsen. "Im ersten Satz hat man gesehen, was für Potenzial eigentlich in uns steckt. Gegen die Zwei schaut man dann relativ schnell ziemlich schlecht aus", meinte Ermacora nach dem Auftritt gegen die Turnierfavoriten. Die Teilerfolge gegen die Norweger seien ermutigend für das Match gegen die Polen Piotr Kantor/Bartosz Losiak: "Wir blicken positiv in Richtung zweites Spiel."