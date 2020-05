NFL: Patriots mühen sich zum zweiten Sieg

Hauptsache gewonnen. Die New England Patriots eröffneten den zweiten Spieltag der NFL-Saison im heimischen Foxboro-Stadium gegen die New York Jets. Die Mannen um Tom Brady fanden gegen offensiv harmlose New Yorker lange Zeit nicht zu ihrem Spiel - wohl auch weil Einser-Receiver Danny Amendola nicht mitwirken konnte - siegten aber am Ende doch mit 13:10 und feierten damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Dabei hätte das Spiel durchaus auch anders ausgehen können. Rookie-Quarterback Geno Smith erwarf insgesamt 214 Yards Raumgewinn, brachte jedoch nur 15 von 35 Pässen an den Mann und leistete sich gleich drei Interceptions, zu viel, wenn man auswärts bei den Patriots bestehen will. Dass man die Offense von Coach Bill Belichick in der zweiten Halbzeit ohne Punktegewinn halten konnte, dürfte aber zumindest der Jets-Defense ein wenig Auftrieb geben.