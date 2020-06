Packers und Steelers im Play-off

Die Green Bay Packers und die Pittsburgh Steelers sicherten sich am vorletzten Spieltag des Grunddurchgangs der National Football League ( NFL) ihren Platz in den Play-offs. Die Packers gewannen am Sonntag bei den Tampa Bay Buccaneers 20:3, die Steelers bezwangen die Kansas City Chiefs 20:12. Der sechsfache Super-Bowl-Champion war seit 2012 nicht mehr in den Play-offs.

Keine Chance mehr auf den Play-off-Einzug hat hingegen der Super-Bowl-Gewinner von 2010, die New Orleans Saints. Durch eine 14:30-Heimniederlage gegen die Atlanta Falcons und den gleichzeitigen 17:13-Sieg der Carolina Panthers bei den Cleveland Browns haben New Orleans, Atlanta und Carolina jeweils sechs Siege auf ihrem Konto. Atlanta und Carolina liegen jedoch im direkten Vergleich mit den Saints jeweils vorne und treffen zudem in der letzten Runde am Sonntag in einer Woche aufeinander.