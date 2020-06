New York Marathon: Promi-Quartett am Start

42.195 Meter – Für jeden Meter ein Euro; das ist das Ziel. Wenn das jeder der vier prominenten Teilnehmer am New York Marathon (3. 11.) einspielt, müssten fast 200.000 Euro zusammenkommen. "Wir helfen Menschen in Österreich, die durch einen Schicksalsschlag oder Ähnliches in Not geraten sind", erklärt

Patrick Reiter, ehemaliger Judo-Europameister und aktuelle Event-Manager. Die Aktion wurde Run for a Smile genannt. "Menschen, die nichts zu lachen haben, sollen wieder zu einem Lächeln fähig sein. Dafür wollen wir sorgen", sagt

Andreas Berger, ehe maliger Sprinter, ebenfalls Event-Manager.

Der dritte Mann ist Toni Schutti, Chef der Österreichischen Sporthilfe. Die Aktion soll aber nicht nur die Sportlergemeinde aktivieren.

Darum macht auch TV-Moderatorin Mirjam Weichselbraun mit. "Ich laufe vier Mal pro Woche. Für Cash laufe ich eben auch einen Marathon", sagt sie. Nachsatz: "Jeder Cent geht an Run for a Smile."

"Wir sind alle vier Marathon-Rookies", gesteht Schutti. Am härtesten ist das für Berger, der noch immer den österreichischen Rekord über 100 Meter hält (10,15). "Leider seit 27 Jahren", sagt er. "Ich war ja immer der Meinung, dass für jede Distanz, die größer ist als 200 Meter, das Auto erfunden wurde."