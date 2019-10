Neues Doppel: Thomas Muster soll Dominic Thiem coachen

Die ehemalige Nummer 1 als Touring Coach für seinen Nachfolger? Ziemlich wahrscheinlich. Vorgesehen ist, dass Muster nicht als Haupttrainer, sondern als Touring Coach bei einzelnen Turnieren Dominic Thiem unterstützt. Vor allem bei den French Open, wo Muster 1995 triumphiert hatte, soll der Steirer Österreichs aktuelle Nummer 1 zum großen Erfolg nach zwei Finalteilnahmen führen.

Mehr oder weniger fix laut Krone: Im Jänner 2020 kehrt Muster auf die Betreuerbank Österreichs zurück. Anstelle des Hopman Cups geht nach dem Jahreswechsel erstmals der ATP Cup über die Bühne. Bei diesem neuen Format stehen in drei Städten Australiens 24 Nationen am Start. Gespielt wird vom 3. bis zum 12. Jänner in Brisbane, Perth und Sydney um ein Preisgeld von 15 Millionen US-Dollar, Österreich ist fix dabei! Das rot-weiß-rote Team rund um Thiem wird von Muster gecoacht. Bei den Deutschen sitzt Boris Becker auf der Bank. So will man den Bewerb attraktiver gestalten.