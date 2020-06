Kobe Bryant muss operiert werden

NBA-Superstar Kobe Bryant wird den Los Angeles Lakers längere Zeit nicht zur Verfügung stehen. Wie der Club am Montag bekannt gab, wird sich der 36-Jährige am Mittwoch einer Schulter-Operation unterziehen. Bryant hatte sich am vergangenen Mittwoch im Spiel bei den New Orleans Pelicans einen Riss der Rotatorenmanschette in der rechten Schulter zugezogen. Wie lange der 16-fache All-Star ausfällt, soll erst nach dem Eingriff kommuniziert werden. Bryant hatte bereits in der Vorsaison wegen eines Achillessehnenrisses und Knieproblemen nur sechs NBA-Spiele bestritten. Diese Saison kam er in 35 Partien für Lakers auf einen Schnitt von 22,3 Zählern pro Spiel.