NBA: Standing Ovations für Nowitzki im Madison Square Garden

14.1. NFL-Titelverteidiger Philadelphia Eagles ist im Play-off-Viertelfinale ausgeschieden. Der Super-Bowl-Sieger 2018 scheiterte im NFC-Divsional-Spiel mit 14:20 (14:0) an den New Orleans Saints. Davor hatte Quarterback-Superstar Tom Brady die New England Patriots zu einem ungefährdeten 41:28-(35:7)-Erfolg gegen die Los Angeles Chargers geführt. Im Semifinale wartet mit den Kansas City Chiefs und Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes das beste Team des Grunddurchgangs in der American Football Conference (AFC) auf New England. Quarterback Drew Brees führte die Saints nach einem frühen 0:14-Rückstand mit zwei Touchdowns und 301 Pass-Yards zurück in die Erfolgsspur. Für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte allerdings Defensivspieler Marshon Lattimore, der knapp zwei Minuten vor dem Ende seine zweite Interception verbuchte. Für Super-Bowl-Held Nick Foles war es die womöglich letzte Partie im Trikot der Eagles. Im finalen NFC-Duell empfangen die Saints am Sonntag die Los Angeles Rams.